國安走私菸毀出訪 蔡總統24小時危機大作戰

2019-07-23 15:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安特勤人員利用蔡英文總統出訪返國的禮遇通關，大量走私免稅菸，引發社會震撼。蔡總統為整飭國安紀律，第一時間國安局長及總統府侍衛長除雙雙去職，今也下令檢討禮遇濫用情形，要將這陳年陋習及弊病一舉掃清。

國安特勤人員跟隨總統出訪，在出入境也具有禮遇身份，因此始自李登輝時代，特勤人員就有此慣例，藉由專機的便利性多帶些免稅煙，除了私用外，也會作為內部公關之用。李扁馬時代後逐漸成為常態，但積習久後成為積弊，而在昨日全面爆發。

黨政人士表示，蔡總統昨出訪返抵國門後得知此事，就立即對外表示震怒，並責令國安局依法進行行政調查，及配合司法單位偵辦，希望透過行政及司法兩條軌道同時處理本案，能因此加快步調，給社會一個清楚的交代。

不過，在事發4小時，外界各種說法開始傳出，有些甚至是典型假訊息，但因伴隨社會高度矚目而難辨真偽，總統為了展現對此事的嚴肅態度，在昨晚除透過總統府公布外，自己也在臉書主動表示國安局長及總統府侍衛長兩人雙雙去職。

黨政人士指出，國安局長及總統府侍衛長雖非對該涉案的吳姓特勤人員有直接管理之責，但從此事可能影響層面範圍，包括是團購或為他人申購等情況判斷，顯然是內部紀律出了大漏洞，蔡總統一連拔除兩位國安高層，也等於要求必須有更大範圍檢討的明確表態。

面對外界的質疑，蔡總統也等不及相關部門的檢討報告，直接在臉書說明她對此案的後續處理態度，今天並邀集國安會及總統府兩大秘書長會商，決定深入檢討禮遇濫用的問題，並藉此整飭國安紀律。

黨政人士也說，這件事情在蔡總統出訪返國發生，又逢選舉時刻，對蔡本人確實相當不利，但蔡英文也立即處置危機，除定調為「長年積習」，既然遇到了就面對處置，蔡總統今還在臉書特別強調這是「檢討第二日進度報告」，也意味著總統是全面緊盯此事，在未來幾天都還會提出檢討改進措施。

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