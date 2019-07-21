花蓮溪水暴漲 4人受困銅門翡翠谷獲救

2019-07-21 14:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區今天上午發生大雷雨，中午12點多花蓮縣秀林鄉翡翠谷就因溪水暴漲，傳出有4名遊客受困，花蓮縣消防局獲報後，派出人車前往搶救，順利在下午救出四名遊客，所有人員一切平安，無人受傷。

花蓮消防局表示，中午12時21分許，接獲民眾報案，因溪水暴漲在受困秀林鄉銅門翡翠谷、水簾瀑布往子母瀑布方向，4人（3女1男）均有著救生衣，警消獲報派出人車前往搶救，並請一行4人待在高地等候救援，切莫移動強行渡溪，約在下午1點多順利接觸，並將4人救出，並沒有人員受傷。

花蓮縣消防局局長林文瑞說，目前因全球極端氣候影響，往往降雨變得來得急又快，在民眾從事山區與水邊休閒活動時候，應隨時注意天候是否改變，並要注意本身裝備是否齊全，這樣安全才有保障。

吉安警分局指出，近午時間水源地攔砂霸下爆雨，無法通行已經拉封鎖線，另水源地市集內約100人由村長洪明輝勸離至市集，呼籲民眾勿搶行溯溪，待水退在通行。而民眾炎炎夏日想從事山區水域活動，必須要有自我預警的觀念，出門前先查看天氣預報，了解前往的山區是否有降雨，如預報有下雨機率，就避免下水。

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