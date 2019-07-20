基隆民宅火警 5民眾被煙嗆傷獲救

2019-07-20 18:25

首次上稿 17:49

更新時間 18:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市成功一路一棟民宅今天下午發生火警，不斷有濃煙從一樓竄出，還好消防局仁愛分隊就在旁邊，消防員迅速趕抵，控制火場，救出被煙嗆傷的3名大人2名小孩，初步勘驗可能是一樓配電盤起火，延燒至一旁的機車，火勢才一發不可收拾。

基隆市消防局今天下午4點23分獲報，成功一路118巷9弄一棟民宅發生火警，不斷有濃煙從民宅一樓竄出。

基隆市消防局出動仁愛、中山等分隊9輛消防車27名消防隊員馳援，救出被濃煙嗆傷的5名住戶，其中有2名為小孩，所幸均意識清楚。

鄰居指出，起火民宅為一棟5層樓的老舊住宅，一樓樓梯旁大多供該棟住戶停放機車，不知為何機車會燒起來。

火調科初步勘驗火場發現，可能一樓的配電盤起火，延燒到一旁機車，引發火勢；但真正起火原因還要進一步釐清。

基隆市消防局指出，由於起火點在1樓，消防人員一邊佈水線進行滅火，一邊架梯至2樓窗台救出1名求救住戶，隨後在控制火場後，進入公寓內救出其餘4位住戶；5人意識均清楚，但有吸到濃煙，已先後送往長庚醫院檢查。

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