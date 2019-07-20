5歲童崇拜警察 撿到5元心中牽掛一週親送警方

2019-07-20 10:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅5歲的詹姓小弟弟，本月7日與家人到遊樂園玩時，在園區內撿到5元硬幣，因謹記媽媽教導的拾金不昧，且一直以來對警察工作充滿尊敬與嚮往，他告訴媽媽說，想要把5元硬幣親手交給警察叔叔，更有趣的是，他還每天催促媽媽帶他至警察局。媽媽詹小姐（35歲）礙於工作忙碌，又怕金額太小打擾警方而遲遲未決，最終還是拗不過兒子請求，14日中午帶一雙兒女到台中市政府警察局第三分局立德派出所，警方沒有因金額太小拒絕，完成詹小弟的心願。

立德所指出，警政署拾得遺失物作業規定，價值500元以下的拾得物，如果不是證件、信用卡、記名票證等物品，民眾可以自行保管一個月後，就取得所有權，如民眾堅持送交警察局，警方將秉持為民服務精神，代為保管一個月後通知拾得人領回。

受理5元遺失物的立德所警員詹淳守說，這是他從警以來，受理過金額最小的拾得物，但為了一圓小小粉絲的願望，還是十分有耐性幫詹小弟處理，詹小弟見到警察時，心中雖期待，卻又因怕生不敢說話，經媽媽的鼓勵，才順利完成報案手續，並和受理員警拍照留念。

媽媽說，她從遊樂園返家後，兒子每天念著要親自把5元硬幣交到警察叔叔手上，她覺得金額太小，不好意思麻煩警方，但在兒子堅持下，還是抽空帶孩子到警察局完成手續，媽媽並透露說，詹小弟一直說長大想要當警察抓壞人，對於警察充滿正義的使命感很崇拜，本來今年想幫孩子報名警察局舉辦的小小警察體驗營，卻因為差1個月才年滿5歲，年齡資格不符無法參加，讓兒子有點失望，明年有機會一定要報名參加。

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