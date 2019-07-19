剛坐娃娃車回家 6歲男童衝出巷口遭車撞死

2019-07-19 11:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣傳出一起兒童交通意外的憾事！竹東鎮一名剛從幼兒園畢業的6歲楊姓男童，參加暑期班乘坐娃娃車回家，家屬在巷口接人後，男童卻突然從巷口衝到馬路上，當場與一輛自小客車發生車禍，經過10天搶救，仍舊宣告不治。檢警相驗，初步認定楊童是因車禍受到重創身亡，訊後將駕駛依過失致死罪嫌函送偵辦。

經查，8日下午約4點50分，楊童乘坐娃娃車返回住處，由於男童母親出國，姑姑提早代為到興農街巷口等候接人。男童姑姑說，當天楊童很開心，下車時還忘記背書包，連鞋子都沒有穿；因為離家很近，她跟老師拿了鞋子、書包，和鄰居坐在巷口騎樓門檻處，對姪子說：「你長大了要穿鞋子」，當時姪子也很乖很聽話，就坐在她面前把鞋子穿好並背好書包。

沒想到，正當姑姪起身準備一起走回家時，姪子突然跑去要按店家門鈴，被她制止後，不知為何姪子就衝到馬路上，正好一輛車子開過來就把他撞倒，她趕緊把姪子抱起，但當時他已陷入昏迷。

救護人員獲報趕抵現場，發現楊童的頭部有2公分撕裂傷、鼻子滲血，且昏迷對痛沒反應。男童爸爸說，他被通知兒子車禍受傷趕到時，救護人員已在幫兒子急救，並將兒子送到馬偕醫院，醫師說兒子的瞳孔放大，腦幹受損嚴重並出血，建議轉院到林口長庚腦醫院神經外科，當天他們隨即轉到長庚醫院。

歷經10天搶救，楊童仍舊回天乏術，於18日凌晨宣告不治。楊童爸爸悲慟地說，6月底兒子才剛從幼稚園畢業，準備上小學，沒想到竟然發生這樣的意外，「真的好難過！」

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