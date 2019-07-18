2脫逃安置少女賣身換宿 與2渣男4P大混戰

2019-07-18 13:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕2名自屏東安置機構逃離的未成年少女，前年11月22日為了找到棲身之處，竟和相識不久的劉姓男子及其友人談妥，以發生性行為作為對價，換取留宿一晚，2名少女與2渣男在房間大搞4P大混戰，少女事後回到安置機構，經社工追查發現報警，2渣男分別被橋頭地院依妨害性自主罪判1年1月及6個月徒刑。

前年11月22日兩名分別僅14歲及15歲的安置少女，一同從屏東安置機構逃出，入夜後2女身上沒錢無處可住，約晚間7時許以BEETALK通訊軟體，聯繫其認識不久的劉姓男子，約定由劉提供住宿地點，兩女則以與劉發生性行為作為對價。

劉開車將兩名少女載到另一名劉姓友人住處，屋內僅外婆在家中房間，劉一進屋內就將少女帶到友人的房間，不待友人回家，就先和兩名少女先衝一波3P性交，不久，友人回到家，也隨即加入戰局，4人輪留交換性伴侶大搞4P大混戰，事後，劉男才帶少女一起吃麥當勞，隔天再開車送兩名少女回安置機構。

少女回到安置機構經社工人員追問外宿細節，才發現驚人案情而向警方報案。

劉男到案後否認與兩名少女有發生性行為，辯稱，當天帶少女到友人住處時，他留在客廳與友人的外婆聊天，大約過了10幾分鐘，朋友回來了，他也就離開了。

但由於兩名少女供述案情明確，以及通訊通聯等佐證，法院採信少女說詞，判2男分別1年1月及6個月徒刑。全案可上訴。

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