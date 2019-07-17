國中教練裸躺 召女選手性侵 憂甄選成績 她不敢反抗

2019-07-17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一所國中的30多歲劉姓體育教練，去年趁著帶學生到南部比賽機會，兩度在飯店房間內猥褻女學生胸部並以手指性侵，桃園地檢署昨依妨害性自主罪起訴劉男。據了解，檢方調查時，受害女學生泣訴：「教練有安排學生出賽的權力，憂心日後甄選成績受影響，才不敢反抗。」

檢方調查，劉男去年帶隊出賽，晚間住宿當地飯店，一行人入住後，劉男於晚間11點多，直接在飯店房間內傳訊息給一名參賽女學生「來按一下脖子…緊」，女學生依指示來到教練房間，劉男竟大膽猥褻女學生，女學生雖害怕，但不敢抵抗。

因相關比賽要進行多天，兩天後的清晨，劉男又傳訊給同一名女學生「…來找我」。女學生指控，她被迫再度進入劉男房間，沒想到映入眼簾的竟是劉男下半身赤裸的躺在床上。

受害人控訴，劉男要她躺在他的身邊，這次不只是猥褻她，還使用手指性侵她，甚至想要再進一步，她不斷以「不喜歡、不舒服」哀求，劉男才作罷、讓她離開房間。

因女學生身心受創，終於鼓起勇氣將劉男惡狼行徑向同學傾吐，同學回家告訴父母，同學家長馬上跟學校投訴。檢警獲報調查，認定劉男涉案，依妨害性自主罪將他起訴。

桃園市政府教育局表示，學校已於去年召開性平會，調查結束後即解聘劉男，並將他登錄在全國不適任的教師系統中。

非禮女選手示意圖

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