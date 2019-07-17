李婉鈺呼警巴掌搶密錄器 判決結果出爐

2019-07-17 10:08

［記者張文川／台北報導］前新北市議員李婉鈺，前年11月28日深夜赴已婚前立委張碩文家門外，持續按電鈴並拍打鐵門，又對獲報前來的警員呼巴掌並搶密錄器，還嗆警「你囂張什麼」，被依妨害公務、強制未遂等罪嫌起訴，具體求刑11月；台北地院經調解、審理1年多，今天宣判，依妨害公務罪判刑4月，強制未遂罪判拘役20天，皆可易科罰金共14萬元。可上訴。

審理期間，李婉鈺承認妨害公務犯行，但否認強按門鈴的強制罪，今年5月辯論終結後，她在庭外受訪表示，為浪費司法資源與對社會大眾做不良示範而道歉，強調當時只是在關心朋友，未料情況演變至此，她已付出慘痛代價，市議員選舉落選的結果也證明社會大眾厭惡她這樣的行為，她會深刻檢討省思。

審理時法官安排李婉鈺與兩名受傷、受辱員警調解，李並2度當庭起立對員警道歉，其中一警已同意原諒，達成和解，另一位警員因對和解金額的認知有落差，未達成調解。辯護律師許富雄主張，李婉鈺沒有強制犯意，妨害公務已認罪，請求從輕量刑，希望緩刑。

但蒞庭檢察官認為，李婉鈺身為民意代表，未為民表率，深夜無端滋擾民宅，與員警衝突，案發後向媒體指責員警性騷擾，未完全與員警和解，開庭期間常遲到，犯後態度不佳，仍建請判刑11月且不緩刑。

法官為釐清李婉鈺狂按門鈴的原因，今年3月曾傳喚張碩文到庭作證，張碩文證稱他當晚正在醫院祝願室處理宋楚瑜母親的後事，匆忙中沒空接電話，只簡短回傳給李婉鈺2則簡訊「在醫院」、「看電視」，事後回想這可能會讓李婉鈺誤會他服用助眠藥被送醫，她為了救他才去他家猛按電鈴，「應該是誤會一場」，認為李婉鈺只是出於關心朋友的立場，才衍生後續衝突。

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