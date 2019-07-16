7/16 今彩539頭獎開出1注 獎落台南市！

2019-07-16 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月16日）開獎的第108000169期今彩539開出1注頭獎，可得獎金800萬元，由台南市佳里區東寧里延平路355號1樓的金寶多彩券行開出，第108000169期雙贏彩與第108000064期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000064期大樂透中獎號碼為「15、30、31、37、39、48，特別號：08。」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得157萬1512元；參獎共28注中獎，每注可得6萬442元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬3948元；伍獎共1330注中獎，每注可得2000元；陸獎共2118注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2369注中獎，每注可得400元；普獎共2萬3826注中獎，每注可得400元。

第108000064期49樂合彩中獎號碼為「15、30、31、37、39、48」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2287注中獎，每注可得1250元。

第108000169期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、09、12、15、16、18、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共189注中獎，每注可得500元；肆獎共2248注中獎，每注可得100元。

第108000169期今彩539中獎號碼為「05、09、19、26、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5435注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7502注中獎，每注可得50元。

第108000169期39樂合彩中獎號碼為「05、09、19、26、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4392注中獎，每注可得1125元。

第108000169期3星彩中獎號碼為「816」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000169期4星彩中獎號碼為「7856」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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