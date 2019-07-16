消防「繩」救援交流 偏鄉百位小學生也觀摩

2019-07-16 14:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕繩索救助是消防救援利器，加上高樓建築等新型態建築日增，新北市消防局今天與民間慈善基金會舉辦「繩索救援交流賽及偏鄉消防體驗活動」，上百名消防員組成8隊參賽，一併邀請110位來自台東偏鄉的小學生觀賽及觀摩防溺、防震與急救等消防宣導，透過消防戰技交流，強化救援強度。

新北市消防局與瀚邦國際慈善基金會今天在汐止保長坑訓練中心合辦繩索救援交流，上百名消防員分組8隊參賽，現場還邀請來自台東縣國小的師生觀賽，及體驗防溺、防震、急救等各式宣導項目，小朋友們看見消防哥哥、叔叔們揮汗賣力演出，看得拍手叫好。

新北市消防局說，隨著時代演進，高層建築物、機械立體停車場及纜車等新型態的建築設施相繼出現，倘有民眾受困高處設施時，或是受困溪流沙洲等緊急救助，總需要消防員繩索垂降、橫渡患者救援，以往台灣消防員多透過參加民間舉辦各項繩索競賽，較為欠缺消防員繩索救援模式之交流機會，感謝瀚邦國際慈善基金會促成交流賽，提供繩索、獎金給參賽表現優異隊伍，提振消防員士氣。

今天除消防員就山區、水域、海域、吊掛、急難救助等搜救模式，就山海、高樓等模式進行繩索交流賽，更邀請110名台東縣國小師生到場觀賽，體驗消防活動；瀚邦慈善基金會曾黃麗明說，許多偏鄉學童具備良好體格與敏捷身手，藉此了解消防工作，給他們一個努力目標，未來擁有一份穩定收入的工作，更為消防吸引優秀人才。

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