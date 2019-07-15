白牌司機聯手酒店妹 警局對面搞洗錢發財下場...

2019-07-15 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕具有電腦工程師背景的張姓男子，除以高額週薪及獎金制度誘使白牌司機，並至台中知名酒店尋找頭腦及反應機靈小姐加入組成水房集團，專替詐欺或簽賭等撈偏門集團非法匯兌洗錢，再從中抽佣賺水錢，警方今天宣布破獲經初步清查，該集團光10個月就洗錢高達5億6000多萬元，獲利5600多萬。

刑事局中打第五隊去年開始調查一個地下匯兌洗錢集團，查出該集團以50歲張男為首，他發現白牌司機可到處開車，方便交收贓款掩人耳目，透過週薪1萬元及額外的高薪獎金利誘加入，並至台中市海七酒店尋找機靈且具會計頭腦的小姐，同樣以高額獎金制度誘使放棄酒店工作加入組成水房集團，專門替詐欺及簽賭等犯罪集團進行非法匯兌洗錢。

追查過程中，警方赫然發現該水房據點竟大膽設在中打對面不遠，同樣位在西屯區逢大路上的大鵬新村國宅內，去年底發動搜索時，僅逮獲因涉廢棄物清理法等案件遭通緝的張嫌並查扣帳冊，訊後全案移送並解送歸案後，張男目前仍在監服刑中，經清查帳冊發現，該集團光去年10個月的洗錢金額就高達5億6千多萬元，不法獲利5600多萬。

警方持續追查集團漏網之魚發現，在張嫌入監後該集團改由旗下40歲的朱姓男子操盤，他另起爐灶在台中市中區中華路設置據，但平日成員分散各處逃避查緝，第五隊隊長賴英門說，案經數月偵查蒐證，本月10日會同台中、高雄、彰化及嘉義警方同步搜索，拘提逮捕朱男在內的7男6女共13名共犯。

警方同時查扣2輛疑使用犯罪所得購買的賓士車及多項3C設備、帳冊等贓證物，訊後先將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，再繼續清查帳冊釐清。

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