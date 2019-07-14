自小客超車不當衝撞對向車 車頭扭曲變形釀9傷

2019-07-14 20:29

［記者陳賢義／台東報導］台東台9線龍過脈路段今日下午發生北上自小客車疑似超車不當，越線衝撞對向自小客車，2車9人受傷，分送4家醫院，幸無大礙，翔實肇事原因及責任歸屬，警方調查釐清。

這起交通事故發生在下午3時50分許，1輛開往鹿野高台方向的白色自小客車，行經台9線龍過脈路段路，疑為超越前車，疏於注意對向車道狀況，迎面衝撞1輛南下咖啡色的自小客車，強力撞擊力，造成2車車頭嚴重扭曲變形，油汙流滿地，車上9人均受傷掛彩，警消人員據報趕抵，分別送往台東馬偕、台東基督教等4家醫院。

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