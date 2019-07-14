大社婦人命案 死者愛女夥同男友殺母裁定收押

2019-07-14 12:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市46歲王姓婦人昨天與女兒到大社區金龍路果菜市場買菜，女兒的男友突然現身，持水果刀刺入王婦左臉頰致身亡。21歲韓嫌載女友逃亡4小時後落網，昨夜檢方以死者女兒涉教唆男友殺母，向橋頭地院聲請羈押，今天上午兩人均裁准收押。

橋頭地院法官認定，韓男涉犯殺人罪、鄭女涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌均屬嫌重大，兩人有逃離現場計畫及躲避員警追緝之意，有相當理由認有逃亡之虞。

且兩人針對犯案流程供述尚有不同，曾就如何躲避追緝進行討論，堪認為脫免刑責亦有可能會勾串證詞，而有互相勾串之虞，復考量其等犯罪流程、手段認侵害社會危險性重大，認有羈押之必要，故均諭知羈押，並均禁止接見通信。

高雄市王姓婦人昨天上午與女兒到大社區金龍路果菜市場買菜，女兒的男友突然現身要將她載走，原本就反對2人交往的母親立即阻止，未料男子竟持水果刀刺傷其左臉頰，王婦送醫不治身亡，目擊者指出，女兒目睹母親被殺，卻未上前查看，還與男友揚長而去，直呼：「非常冷血！」

不過，根據監視器畫面，被害人鄭姓19歲女兒，案發後一度與凶嫌發生爭執，最後，疑似被男友被動載離開現場，不過，檢方仍懷疑鄭女陪同母親前往市場預先告知男友，與男友可能共謀犯案，一併將她列為殺人共犯，昨晚檢方將她與男友雙雙聲請羈押，今天上午法院裁定收押。

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