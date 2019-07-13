夜歸男遭尾隨砍斷手 兇嫌見警登門一度抱瓦斯桶對峙

2019-07-13 14:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市湯姓男子，於11日凌晨下班，騎車從西湖鄉返家途中，遭陌生男子騎士叫罵尾隨，雖湯男企圖擺脫，仍於住家前，遭對方持刀襲擊，左手臂遭砍斷，受傷急救；警方調閱監視器畫面，掌握涉嫌行兇男子，今天前往查訪，對方竟一度抱瓦斯桶與警對峙，幸經消防水柱壓制，合力制伏，帶回分局偵辦。

湯姓網友於12日晚間近10點，在臉書社團「苗栗大小事」po文，指他的父親於11日凌晨近1點，在苗栗縣西湖鄉遭1名男子騎車追趕飆罵到苗栗市，並遭對方持長刀砍殺，左手整個被砍斷一半，同時附上就醫診斷說明，強調嫌犯尚未被逮捕到案，提醒大家注意人身安全。

湯姓網友po文指出，「家父下班從西湖-福星山-苗栗市區。在幼安教養院外，遭受到一名男子騎車追趕飆罵，一路追到苗栗市區。家父途中繞了府前路幾圈後，發現對方依然尾隨。後來家父直接返家，下車後發現這名男子，手持長刀意圖砍殺我父親，父親拿起雨傘保護自己並且大喊求救。等到我伯父，我們下樓來幫助時，也來不及了。左手整個被砍斷一半，骨頭，韌帶，肌肉組織，都被砍斷了。」

湯姓網友並提醒，「回家時若被尾隨，請沿途按喇叭，或者去警局，人多的地方求助。請大家分享出去，保護自己也保護家人。」並「註：家父本人沒有跟別人有仇恨，糾紛。」

苗栗警分局於此篇貼文露出後，也在該篇貼文留言，表示已受理偵辦，並調閱監視錄影器掌握對象追查中。警方今天上午到涉嫌行兇的男子住家查訪，不料卻遭對方拒絕配合，並抱著瓦斯桶，揚言引爆，與警方對峙中，經協請消防人員以水柱壓制，合力制伏，帶回分局偵辦釐清。

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