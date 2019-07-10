男子為財 摩鐵逼問女友密碼再動手勒斃

2019-07-10 20:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子覬覦戴姓女友存款，昨晚將她騙進竹市某汽車賓館，逼問密碼後，將戴女勒死再以其手機轉帳10多萬元後於今晨逃逸，逃亡期間又傳簡訊給前妻，恐嚇「下一個就是你！」新竹市警方立即展開追緝，晚間將陳男逮捕到案，目前正由檢警偵訊當中。

逃亡時又傳訊恐嚇前妻「下一個就是你」

今日中午12點多新竹市某汽車賓館發現房客遲遲未退房，前往查看赫然發現女房客赤裸躺在床上，棉被蓋住好像在睡覺，卻已無氣息，經送往國泰醫院急救仍無效。

檢警到場發現死者戴女（29歲）的衣物整齊地折好放在床邊，但頸部疑似有勒痕，且奇怪的是，戴女今晨6點多還LINE同事，要她幫忙打卡，之後就關機訊息全無。

警透過陳前妻引蛇出洞 晚間在竹東逮人

檢警查出昨晚是29歲的陳男（有公共危險與竊盜前科）騎機車載戴女入住開房，可是今晨6點多陳男就騎車先行離去，說是要出去買東西，然後一去不返。

由於陳男涉嫌重大，檢方簽發拘票由新竹市警方逮人，期間陳男竟LINE前妻「我已經殺了戴女，下一個就是你！」前妻嚇得趕緊報案，警方研判殺紅眼的陳男真的會去找前妻，於是要她虛與委蛇跟陳男聯絡，引蛇出洞，晚間7點多順利在新竹縣竹東鎮逮捕陳男。

轉帳10多萬元到自己帳戶 還故佈疑陣

初步瞭解陳男因缺錢花用，竟將邪念動到女友身上，得知女友有些存款，便於昨晚假裝到摩鐵開房間享樂，然後逼問密碼，得手後竟一不做二不休將戴女勒死，然後以其手機轉帳10多萬元到自己帳戶，甚至還故佈疑陣以戴女手機傳訊給友人，製造戴女仍存活假象。

陳男逃離摩鐵後，就將錢全數領出，遭警方逮捕時只剩下9萬多元，全案由檢警朝強盜殺人方向漏夜偵訊中。

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