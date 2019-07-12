酒後開曳引車高速狂奔 檢方3條罪侍候

2019-07-12 12:01

［記者楊政郡／台中報導］今年3月王男酒後駕駛10餘公尺長的曳引車，違規迴轉，劉姓機車巡警發現後追捕，竟倒退撞警用機車，劉員受傷害坐上民重機車繼續追趕，王一路在鄉間道路高速狂奔，險象環生，經警開4槍，躲進乾枯水溝就逮，警方依殺人未遂罪移送，檢察官認無殺人犯意，依公共危險、妨害公務、毀損公物品等起訴。

台中市警局交通大隊劉、莊兩名機車巡警，巡經潭子區環中東路與潭興路路口，發現大型拖板車違規紅燈迴轉，差點發生事故，劉員進行攔查，王男（56歲）拒檢，反而加速狂飆逃逸，這種大型曳引車在產業道路上高速狂奔，險象環生，中途王還一度停車，劉員機車正好趕到後方，他突然倒車，所幸劉員機車被逼倒後，趕緊跳離，機車則被撞及拖倒。

王男開大車進入產業道路，路越開越小，劉員沒機車後，熱心民眾騎機車過來大喊「要不要幫忙？上車！」，劉員跳上民眾機車繼續追捕，幾分鐘後對曳引車輪胎射擊4槍，王男棄車逃進農園，躲進乾枯的臭水溝，右膝受傷的劉員趕到發現，莊員也立即協助逮補。

王男否認有殺人犯意，辯稱「我不想停車受檢，所以就逃跑讓警察追，倒車時不知道後面有人，只感覺撞到東西，後來就繼續往前開了」。

檢察官查出，當天王男在工廠與友人飲用啤酒後，王的酒精濃度達每公升0.37毫克，還開車違規迴轉，攔查不停，還倒車撞毀警用機車，致不堪使用。審酌王與劉原本不相識、無恩怨，且依現場狀況，並無殺人犯意，依公共危險、妨害公務、毀損公物品等罪起訴。

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