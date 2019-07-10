鐵路警徽臂章像「R.I.P.」？網友議論

2019-07-10 20:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕鐵路警察李承翰因公殉職令人痛惜，資深媒體人林清華在臉書指出，鐵路警察警徽與臂章乍看之下竟像「R.I.P.」！他說多年前基層鐵警就曾反映RP（Railway Police）中間塞個鐵軌變成RIP「很不吉利」，但當局卻不認為。鐵路警察局對此表示當務之急是先加強人力、裝備、訓練，至於改警徽、臂章一事，則仍需評估。

林清華認為，鐵路警察的臂章，真的需要修改一下設計，RP中間塞個鐵軌變成RIP，「不是迷信，但感覺真的怪怪的，有誰喜歡整天掛著RIP執勤呢？」「長官一句 不改，誰都沒辦法！」

林清華說，幾年前就有網友反映，鐵路警察警徽很像英文縮寫R.I.P.，而R.I.P.是英文Rest in Peace意指「安息」，有民眾與基層都反應過「很不吉利」盼修改，當時鐵路警察局回應，警徽中央不是英文字母I，而是鐵軌的圖像，希望外界不要想太多，最終也沒改。

有基層員警認為「的確不吉利，看了毛毛的」，也有人認為就裝作不懂英文好了，百無禁忌！

網友則說「吵了好幾年，始終改不了，感覺放火車比放鐵軌強！」、「長官一句 不改，誰都沒辦法！」、「真正是背著自己的神主牌出勤，好慘喔！」、「徽章的目的是識別性，把RP拿掉比較實在。上面有中文下面有英文，硬要搞個縮寫？」

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