謊報條件收養貓咪釀1死1傷 國立大學碩士生遭判刑

2019-07-10 18:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國立大學謝姓碩士生向人收養2貓，事後遭控虐貓造成1死1傷，經原飼主提出告訴，全案審結，雲林地方法院今天依詐欺取財罪判有期徒刑3月、另涉未指定犯人誣告罪拘役20天，都可易科罰金，謝男因收養貓竟纏訟2年且遭判刑，給自己上了一課。

2017年7月間，該謝姓男碩士生見一林姓女網友網路上刊登出養名為「茉莉」之貓，及「茉莉」所生名為「香草」幼貓訊息，文中並載明認養人需符合「有穩定工作及穩定收入、租屋者需經房東同意、家裡無貓者優先」等條件。

謝生明知自己已飼養1貓，且當時仍是就學學生並無穩定工作及收入，又未詢問房東是否可在租屋處養貓，根本不符合女網友認養條件，卻向她佯稱「其職業為工程師，目前在雲林工作，並未養貓，且租屋處可以養寵物」，令林女心生誤解同意出養，同年8月26日將2貓交與謝生領養。

未料謝生不擅照顧「茉莉」、「香草」，致「香草」骨折受傷，「茉莉」則於同年11月間死亡，謝生害怕遭究責，持續向林女謊稱「茉莉」仍然存活，並傳送照片給林女取信於她，但林女發現照片中的貓與「茉莉」似有不同心生懷疑，遂前往謝生租屋處拜訪查看。

謝生明知「茉莉」早已死亡，竟謊稱「茉莉」前1日走失，為取信林女，還向警方報案，事後被發現，林女一狀告上法庭還在網路引起很大關注，網路參與者義憤填膺，甚至有熱心民眾透過網路號召要前往旁聽，把謝生當作是虐貓人士，比喻成台大博士生虐貓案翻版。

承審法官調查發現，謝生雖無惡意虐殺貓，但虛報符合認養資格在先，發生認養的貓1死1傷又選擇向警謊報遺失，逃避責任，如此輕率態度讓自己陷入刑事處罰，判有期徒刑3月、拘役20天得易科罰金，但不得緩刑。

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