3千元伴遊要先買3萬元遊戲點數 男學生險掉入「桃色陷阱」

2019-07-09 15:15

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區陳姓大學生暑假無聊，利用網路交友聊天室與一名自稱「小美」的女子相談甚歡，他與對方談妥以3千元代價伴遊後，依指示先購買3萬元遊戲點數，作為「證明不是警察」的保證金，所幸陳男在提供密碼前察覺有異，跑到八德警分局四維派出所求助，才確認對方根本是詐騙集團，也保住了3萬元的遊戲點數。

陳男坦承，是因暑假太過無聊，上網找女子聊天、尋求交往機會，沒想到對方願意以3000元代價伴遊，他因渴望交友、一時不察，之後才會依指示先購買3萬元遊戲點數，買完後到約地點等待時，卻接到一名男子來電稱，要見「小美」須先提供遊戲點數密碼，他則要求先見到「小美」才給密碼，沒想到對方突然變臉，揚言如果不給就要對他不利，他趕緊跑到派出所求助。

警員蔡志和、李金衛根據陳男描述及雙方對話，研判對方根本就是詐騙集團，主要手法多是假借女子身分來詐騙男網友購買遊戲點數，所幸陳男及時向警方求助，才保住已購買的3萬元遊戲點數。

八德警分局表示，網路交友軟體十分方便，但如果不仔細查證， 一不小心可能淪為詐騙集團口中的「肥羊」，尤其是正在放暑假的學生，有任何狀況都可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，避免落入桃色陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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