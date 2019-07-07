飆罵「去死」的女韓粉 辱罵澎湖前縣長被吉了...

2019-07-07 20:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選國民黨總統初選的韓國瑜，昨天（6日）號召韓粉到高雄市觀光，卻有一名女韓粉不滿反韓言論，於煎餅店內對女學生飆罵「去死」，引發社會議論，網友肉搜發現，這名57歲的女韓粉姓楊，自稱是「外省第二代」軍眷子弟，她曾在今年4月間，於前澎湖縣長高植澎的臉書中，辱罵高植澎「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」，已被高植澎委託律師提出妨害名譽罪告訴，高植澎並於5日至警局做完筆錄，將由高雄地檢署進一步偵辦。

上述楊姓女韓粉，自稱與韓國瑜同為眷村出身，父親同為陸軍通信軍人，也是祖籍河南省的同鄉，「老鄉遇老鄉，眼淚汪汪」，我一定挺韓國瑜總統到底」，她在昨天發現高雄市一家煎餅店是「罷韓店家」，情緒激動怒嗆，「我不爽買，罷免什麼？這麼好的市長為何罷免，你們去死吧！」，引發社會議論其民主素養，對此，楊女在今天下午於臉書中回應，「我是高雄在地人，有證據證明韓國瑜市長就是全台灣最好的市長，唯一支持韓國瑜當總統，把那些造謠生事的1450及媒體抓出來，勇敢的鋼鐵韓家軍們大家唾棄他（她）們，鋼鐵韓家軍沒有再怕的」。

網友發現，此女韓粉姓楊，現年57歲，目前於澎湖職業行醫的前澎湖縣長高植澎也於今天見到嗆聲「去死」的新聞，認出楊女是今年4月，到他的臉書辱罵「混蛋」的女韓粉，他今天接受本報記者採訪時，拿出高雄地檢署寄給他的公文說，他已經在今年5月間，委託律師提出妨害名譽罪的告訴，高雄地檢署受理後轉交高雄市林園警分局偵辦，前天（5日）他進一步到警察局完成告訴筆錄。

楊女是在今年4月25日，見到高植澎臉書中，質疑韓國瑜之妻李佳芬沒有把版稅捐出，楊女遂於高植澎臉書中嗆聲說，「我家人是韓國瑜市長的小內閣...，請不要到處公開污衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點，沒人當你是啞巴，你是中華民國老百姓嗎？」。

高植澎對於楊女自稱家人是韓國瑜的小內閣之說，揶揄「跟他在撈在混嗎？」，楊女卻辱罵高植澎「混蛋」、「貪污被抓到」、「丟臉」、「當醫生很了不起嗎？」、「您（高植澎）不是女人生的」，以及「不是每人都跟你一樣不要臉的」，高植澎認為楊女侮辱謾罵之詞，已非言論自由可容許的範圍，對楊女提出妨害名譽告訴，記者透過臉書詢問楊女對此事的回應，但她並未答覆。

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