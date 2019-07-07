線上指導家屬實施CPR 溺水男子恢復生命徵象

2019-07-07 15:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉今早發生一起戲水不慎造成一名18歲男子溺水事故，消防局獲報立即派遣救護車前往，並電話線上指導家屬實施CPR，所幸不到2分鐘，男子即恢復意識及呼吸，經救護車送醫救治後恢復生命徵象。

消防局表示，今日上午9時，18歲彭姓男子與家族一行20多人到北埔鄉一家休閒農園烤肉遊憩，彭男與15歲弟弟於農園旁大坪溪玩水，隨後家屬約9點40分發現弟弟揮手呼救，表示彭男發生溺水。現場民眾馬上協助將彭男拉上岸，上岸後發現彭男意識不清疑似沒有呼吸，家屬隨即實施CPR，一旁民眾並撥打119求救。

119指揮中心於上午9點45分接獲報案後，立即派遣救護車前往，並電話線上指導家屬實施CPR，家屬實施不到2分鐘，彭男即恢復意識及呼吸，並有嘔吐2~3次，隨後消防人員抵達現場後接手處置。

彭男經消防局EMT評估後，生命徵象已回復且穩定，隨後由消防局送至台大醫學院附設醫院竹東分院進一步檢查治療。

夏季戲水高峰期，更是溺水意外的高峰期，消防局再次提醒民眾務必選擇有救生員駐守的合法地點，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力，並呼籲所有家長應確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，以避免不幸事故發生。

救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保

1.叫：大聲呼救

2.叫：呼叫119、118、110、112

3.伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）

4.拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）

5.划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）

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