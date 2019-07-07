打藍心湄名號賣保養品 網購詐騙兩週23人受害

2019-07-07 14:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市一名王姓護理師，上週在臉書購買標榜為「時尚教主」藍心湄研發推薦之保養品，當她下標、刷卡後，卻發現刷卡金額與頁面標示不符，且藍心湄根本未代言該產品，方知遇上詐騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，近兩週（6月17日至6月30日）假借藍心湄代言之保養品並刷卡網購詐騙案計23件，且持續增加中，警方呼籲，民眾網路購物時要特別留心。

警方調查，王姓護理師上週在家中瀏覽臉書時，看到一則吸睛的保養品廣告跳出，標明為藍心湄公司研發及推薦之抗老護膚保養品，遂點入網頁查看，顯示該組產品特惠中，優惠價新臺幣1200元，且提供新會員試用。

王小姐心動，立刻線上刷卡，卻收到銀行通知消費金額為5520元，外加國外交易手續費83元，待其發覺異狀再度登入該網站時卻無法登錄，後來跑到藍心湄臉書卻看到有人盜用她名義販售商品訊息，才驚覺遇上詐騙。

刑事局指出，不少民眾看到明星代言加持，加上網購價格遠低於實體通路便立即匯款購買，但經常是匯錢後收不到物品，近來更出現在臉書不下標後，刷卡金額與頁面標示不符，金錢石沉大海，警方提醒應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門，有任何詐騙相關的問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證。

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