屏東鳳梨田驚見女棄嬰 研判出生不久遭丟棄

2019-07-07 14:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東高樹鄉沿山公路往山下路方向1處鳳梨田工寮，6日清晨被民眾發現1名遭遺棄的女嬰，高樹消防分隊獲報後立即前往救援，消防人員指出，發現女嬰時，女嬰的生命跡象穩定，臍帶已脫落，研判應是出生不久就遭人丟棄在工寮內，女嬰在送醫治療後，由屏東縣政府啟動寄養安置，警方同步協尋，希望女嬰父母盡快出面。

高樹消防分隊指出，昨天清晨7點多接獲勤務指揮中心救護派遣，在沿山公路三段的鳳梨田工寮，疑似有民眾早產嬰兒，隊員黃建裕及役男張富立刻攜帶急產相關裝備前往救援，現場發現女嬰身體無明顯外傷，生命徵象穩定，呼吸道暢通，膌帶已脫落，研判出生未滿月，救護人員立即給予保暖並送往屏東基督教醫院檢查治療。

據報案人表示，一早到鳳梨田準備上工時，在工寮內發現身份不詳的女嬰，於是趕快報警處理；警消指出，初步研判女嬰應是前一天晚上遭人遺棄於該工寮，還好現場工人發現得早，才得以及時將女嬰送醫，目前由屏東縣政府啟動寄養安置，同時也呼籲女嬰父母盡快出面。

屏東縣政府社會處處長劉美淑表示，女嬰送到醫院後持續觀察，其健康狀況良好，縣府將啟動寄養機制；警方也提醒，不少小爸媽、或是未婚生子不願扶養孩子，不知如何處置最後選擇將孩子棄置，若不向外界尋求協助，隨意丟棄孩子就會面臨遺棄罪，若孩子不幸喪命，甚至會遭受更重的刑責。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法