盜印故宮國寶 故宮前助理研究員遭判撤職

2019-07-07 12:14

〔記者溫于德／台北報導〕國立故宮博物院文創行銷處前助理研究員陳耀東，被控涉嫌盜取「龍藏經」、「永樂大典」等國寶級文物的數位影像檔，刑事一審被依貪污罪併判9年；陳男另被故宮移送公懲會審理，合議庭認定他斲傷公務員清廉形象，判決撤職並停止任用3年。

起訴指出，陳耀東負責「龍藏經」授權印製招標案，2008年1月，龍岡數位文化公司以2016萬元標金取得複製權，得與故宮議約，但龍岡擔心印製案無法如期完成將受罰並使公司導致損失，負責人趙鈞震以50萬元行賄陳男，再向故宮前研究助理葉麗貞行賄20萬。

陳耀東因此向趙鈞震建議另外成立公司負責銷售，趙男後來出資百萬成立祥禾公司，祥禾被陳男作為故宮博物院與中國浙江大學，就宋畫全集授權製作的代理商；祥禾另經股權轉換，由陳男實際掌握後，再用祥禾名義向故宮申報不實運費4萬5千元。

檢方指出，故宮從2001年起執行數位店藏計畫，陳耀東、葉麗珍將「龍藏經」等多項故宮短藏盜印後，將檔案私下攜出複製，全數儲存在光碟中，並將盜印光碟藏放在祥禾，直到廉政署2011年11月14日發動搜索，陳男與葉女才遭法辦。

刑事一審認為，陳耀東與葉麗珍雖分別觸犯貪污治罪條例內的利用職權收賄、利用職務詐取財物或公務背信等罪，但陳男否認犯罪，依收賄、職務詐欺、公務背信等3罪，併判應執行9年徒刑，褫奪公權3年，並追繳沒收犯罪所得70萬元；認罪葉女因在偵查階段繳回所有犯罪所得，勘認犯後態度良好，獲判2年徒刑，緩刑5年。全案上訴高等法院中。

至於被移送公懲會的陳耀東，合議庭認定他犯行嚴重斲傷公務員清廉形象，判決撤職並停止任用3年

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