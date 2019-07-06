遭小貨車衝撞妻死夫傷 丈夫：美滿的家庭就這樣粉碎了

2019-07-06 22:44

〔記者邱俊福／台北報導〕天降橫禍！從事銀行業的薛姓、孫姓夫妻檔，今天傍晚前往陽明山泡湯後，搭捷運返回捷運國父紀念館站，夫妻倆坐在1號出口階梯休息聊天時，豈料劉姓司機駕駛的小貨車竟失控衝上階梯撞上來，孫姓妻子當場被輾傷失去生命跡象，送醫不治，丈夫則幸運僅臉部擦傷，瞬間鶼鰈情深的夫妻天人永隔，讓他無奈地說，「一個美滿的家庭就這樣粉碎掉了！」

檢警初步調查，今天下午，64歲薛男相偕56歲孫姓妻子一起到陽明山泡湯，隨後搭捷運返回台北市東區，一起坐在捷運國父紀念館站1號出口，因天氣太熱，2人坐在階梯休息。

40歲劉男駕駛小貨車，車內滿載塑膠袋等各種回收垃圾，他自稱行經時在車內撿拾手機，導致小貨車突然失控，直接衝上捷運階梯。夫妻倆閃避不及，妻子慘遭小貨車輾過，丈夫則臉部遭到擦撞。

消防救護人員據報趕抵時，孫妻已OHCA失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍回天乏術，丈夫則意識清醒，僅臉部擦傷，送醫後無礙，而夫妻倆的兒子據報趕到醫院，情緒激動，不停啜泣。

受傷的丈夫接受媒體訪問時說，夫妻倆過幾天都還要回銀行辛苦的上班，車子竟然會衝上來到第5階撞擊，非常誇張！而他醒來時，救護車已在旁邊，全程僅在一剎那間，記憶斷片，對於肇事者是否道歉，根本無濟於事，「我們家庭很幸福，一個美滿的家庭就這樣粉粹了！」

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小貨車衝上捷運國父紀念館站階梯 夫妻遭撞天人永隔

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