小貨車衝上捷運國父紀念館站階梯 撞夫妻1傷1命危

2019-07-06 19:53

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市忠孝東路四段捷運國父紀念館站1號出口，今晚6點左右發生一起重大車禍事故，小貨車劉姓司機疑似在車內撿東西，車子失控衝上出入口階梯，撞上薛姓、孫姓夫妻檔，導致年約55歲的妻子傷重OHCA失去生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術，丈夫則意識清醒，臉部擦傷。

據悉，肇事小貨車衝上捷運出入口階梯撞上夫妻檔路人，妻子疑遭輾過，當場失去生命跡象，而丈夫則驚險僅受到擦傷，目前警方帶回肇事的劉姓司機，他初步供稱是在車內撿東西失控，至於詳細肇事原因，正由轄區北市警大安分局交通分隊處理中。

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