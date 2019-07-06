「神力女超人」愛用牌！不肖業者賣山寨嬰兒車牟利遭訴

2019-07-06 20:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕原價16800元的法國嬰兒推車品牌「yoyo」受到不少媽咪青睞，主演電影「神力女超人」的好萊塢明星Gal Gadot（蓋兒加朵）也是愛用者，但馬姓業者卻自中國進口商標僅差1個字母、價廉的「yoya」仿品嬰兒推車來台販售牟利，還非法重製「yoyo」使用者手冊內容，新北地檢署日前依涉違反商標法及著作權法將馬男起訴。

從事婦嬰用品買賣的44歲馬男，2015年1月向中國廣東省倍優公司以每台4千元價格購買200台「yoya」嬰兒推車，再以每台6990元賣給桃園一間媽咪寶貝用品店葛姓老闆，法商「yoyo」在台代理商發現後蒐證提告，檢方原予馬男、葛男處分不起訴，代理商聲請再議，高檢署發回續查。

馬男到案後坦承知道「yoyo」嬰兒手推車，因倍優僅提供幾頁使用手冊，進口「yoya」後，標準檢驗局要求手冊要繁體中文解說版，所以才重製手冊；葛男則說，馬男提供「yoya」樣品給他，並稱該商標無人註冊，他覺得不錯就向馬男購買200台。

「yoyo」在台代理商表示，2013年6月起就開始在台銷售「yoyo」嬰兒手推車，並於2014年11月註冊商標，2014年至2017年間均有參加展覽，品牌手推車廣為消費者所知，認為仿品外觀、設計均與正品高度近似，但品質差很大。

經濟部智慧財產局函覆檢方指出，兩商標僅有一字之差，商標近似，加上又都使用於摺疊嬰兒車，易使消費者混淆，檢方認為，馬男從事進口買賣，知悉進口販賣商品前須上智財局商標檢索系統查詢，且搜尋「yoya」時，可於結果簡表中發現「yoyo」已申請註冊，認定馬男有侵害「yoyo」商標權及著作權之嫌，將他起訴；葛男則因相信馬男聲稱「yoya」符合法律規定不知情，再獲不起訴。

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