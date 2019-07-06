控訴槍殺海陸上兵凶嫌毫無悔意 家屬要求判死

2019-07-06 22:59

〔記者李立法／屏東報導〕去年引起社會矚目的海軍陸戰隊上兵何勝文遭誤殺案，即將進入審判階段，被害人家屬指控開槍殺人的主嫌洪偉智日前借提應訊時，竟在法庭上嗆殺死者家屬，何家人痛斥洪嫌泯滅人性，毫無教化可能，除對洪嫌提告恐嚇外，並請求法官判處死刑，還給死者公道。

何勝文的親叔何新才表示，何勝文和保護乘客的鐵路警察李承翰一樣，都是年紀輕輕就遭歹徒殺害，當殺警案受到社會關注的同時，也希望大家關心即將進入審判階段的何勝文遭誤殺案，屏東地院7月2日提訊在押主嫌洪偉智，他和何勝文的父親在法庭上見識到殺人犯窮凶惡極目無法紀的劣性。

何新才指出，何勝文去年6月在收假回營途中被10多名暴徒誤認為仇家，慘遭殺害，家屬從案發至今得不到凶嫌一個道歉，洪偉智出庭時竟還怒嗆家屬「人都殺了，還道什麼歉」，甚至口出誑言「我都殺人了，也不差再殺你一個」，如此喪盡天良，令人髮指，法官若不把這種凶殘的歹徒判死刑，等其出獄後不知道還會有多少人受害。

何新才並將法庭上看到的洪嫌惡形惡狀po上臉書，引起許多網友憤慨；屏東地院發言人林家聖表示，能理解被害人家屬的感受，但洪姓被告是否在法庭口出惡言或有脫序行為，還需要進一步了解，法官在量刑時，也會將被告在法庭的態度及辯辭納入考量。

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