警車貼海報遭酸「台式美學」 警長有苦衷

2019-07-05 21:33

〔記者王捷／台南報導〕台南市出現登革熱病例後，市府相關單位不敢忽視，警察局也加入協勤行列，今天早上台南警所的警車都貼了「登革熱防疫海報」，基層警員看到酸笑「滿滿台式美學」，市警局長黃宗仁說，的確很醜，但醜到讓人有印象就成功了，之前警力協勤登革熱，要求偵查隊支援噴藥，造成勤務大亂，有很多反彈，這次貼海報的舉動是要告訴大家，警方能做到宣傳，也不會影響到基層勤務，這是他的苦衷。

巡邏車門上被貼上防疫海報，讓基層警員覺得好醜，如果海報設計得很精美，那貼上海報還可以加分，偏偏海報「滿滿台式美學」讓他想到之前網友把國外古蹟，加入「台味元素」的「台鐵乾草市場站」。

不久警車貼防疫海報的舉動，被檢舉到臉書社團「靠北警察」，台南市警一分局番號1111的「鐵支」巡邏車，榮登「靠北」版酸警局是「PLP」，讓看到的警員笑翻，直呼有夠醜，不過也有警員說，也還好夠醜，有逆向操作的宣傳作用。

黃宗仁說，所有批評他都接受，但是他有苦衷。警察的4大任務是「維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利」，4個大標題貼在每個警所，但是不能太超過。之前登革熱疫情，警方協勤防疫動用到偵辦刑案主力的偵查隊，影響到勤務與治安，而且警員完全沒有防護裝備，他不能讓警員在危險中值勤。

因此這次市警局規劃，這次防疫是要告訴民眾，基層警力能做的就是有效宣傳，貼在派出所公佈欄不夠，貼在警車上才能讓民眾注意，因為蚊子也會叮警察，4年前的登革熱疫情，台南也有警察感染。另外，協勤噴藥，這次市警局會規劃讓義警、民防參與，減少基層警力的負擔。

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