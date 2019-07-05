獨》「受夠了今天公祭明天忘記」 鐵路警殉職後她發起連署發聲

2019-07-05 13:06

〔記者許國楨／台中報導〕一名鐵警遇刺身亡後，這兩天有人在網路發起聲援警察的連署書，發起人陳明怡說，看多了太多警察因公殉職或過勞傷殘，但這都是不健全的制度殺人，「受夠了今天公祭明天忘記」，決定站出來號召替無聲的警察發聲，並在8月1日下午到立院陳情表達訴求，要大家為了警察再連署一次。

本身是警眷的陳女為了爭取警察權益，這幾年除四處奔走陳情，只要得知有警察因公殉職或傷殘，還是因過勞死亡，一定趕往慰問關懷，但她說，每每面對失去一個家庭支柱，無異天垮下來的家屬時，她卻僅能強忍著哀傷無言以對，尤其此次是一名年僅20多歲的年輕警察因公殉職，她雖會在下週四前往其靈堂上香，但總覺得這不是警力不足而是整個制度的問題，為此才發起這項連署活動。

陳女說，警察代表國家所以陳情不分政黨，如果你認同麻煩列印出來簽上你的大名，住的縣市，我們為了警察再連署一次，再寄給我或叫我去收，感謝，團結力量大。

連署書內容指出，警察保護人民財產安全，但是當他們面對歹徒卻無法保護自己？這樣的問題不斷的上演著...我們已經受夠了警察被打壓被犧牲，我們要替無聲的他們站出來發聲，我們的訴求：

1:修改警察用槍時機，保障警察用槍權益。

2:惡意殺警就是唯一死刑（兩公約內也沒有完全廢死）還是有惡性重大的除外。

3:補足擴充原來的警力數字，不要再讓警察一個當三個用，真正的改善地方警力不足的問題

4:地方財政困難由中央補助警察費用。

5:警察是危勞，讓他們50歲退休不扣任何的%數。

6:真實成立政府警察退輔會照顧所有退休警察，而不是民間團隊照顧警察。

7:警察要成立工會保障自己的權益。

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