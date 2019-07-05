火車刺警案》凶嫌突掏刀 勇警防備不及中刀殉職

2019-07-05 11:44

〔記者黃敦硯／台北報導〕年輕鐵路警察李承翰，為救火車乘客，不幸英勇殉職。而檢警事後檢視目擊者拍下的影片，發現應是鄭姓凶嫌一見李員靠近，就突然從右邊口袋掏刀，無預警捅向李員，李員猝不及防而腹部中刀，整個過程不到1秒鐘，但他不顧身負嚴重刀傷，仍奮勇壓制鄭嫌，保護其他乘客，直到鄭嫌被制伏才鬆手，英勇表現令人感佩。

案發後，檢警為還原事情經過，曾詢問多位現場目擊者，鐵警李承翰是遭鄭嫌突襲，先挨一刀後，才扭打奪刀；還是鄭嫌先抽刀出來揮舞，李員見狀上前奪刀，而不幸挨刀？但因案發時現場太過混亂，目擊者因太緊張而記不清楚事發經過，眾人對凶嫌行凶過程講得都很模糊。

檢警進一步檢視在場人士用手機拍下的影片，但也因台鐵列車車廂空間狹小，沒有拍到清楚的過程，不過警方仔細觀察影片內容，發現應是當李員臨時接獲通知上車要處理乘客補票糾紛時，一靠近鄭嫌，鄭嫌突然從右邊口袋掏出一把刀，在毫無預警情形下，就朝李員身上刺過去，時間不超過1秒鐘，李員根本來不及防範就中刀。

而李員腹部中刀後，不畏刀傷，立即上前與鄭嫌扭打，想要奪刀，防止鄭嫌再殺人，李員用盡全身力氣抵擋仍不斷掙扎意圖掙脫的鄭嫌，直到一旁英勇民眾上前加入制伏行列，一同控制凶嫌後，李員才鬆手，遺憾的是，最後他因失血過多而送醫不治。

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