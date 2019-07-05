火車刺警案》凶嫌突掏刀 勇警防備不及中刀殉職
列印

2019-07-05 11:44

〔記者黃敦硯／台北報導〕年輕鐵路警察李承翰，為救火車乘客，不幸英勇殉職。而檢警事後檢視目擊者拍下的影片，發現應是鄭姓凶嫌一見李員靠近，就突然從右邊口袋掏刀，無預警捅向李員，李員猝不及防而腹部中刀，整個過程不到1秒鐘，但他不顧身負嚴重刀傷，仍奮勇壓制鄭嫌，保護其他乘客，直到鄭嫌被制伏才鬆手，英勇表現令人感佩。

案發後，檢警為還原事情經過，曾詢問多位現場目擊者，鐵警李承翰是遭鄭嫌突襲，先挨一刀後，才扭打奪刀；還是鄭嫌先抽刀出來揮舞，李員見狀上前奪刀，而不幸挨刀？但因案發時現場太過混亂，目擊者因太緊張而記不清楚事發經過，眾人對凶嫌行凶過程講得都很模糊。

檢警進一步檢視在場人士用手機拍下的影片，但也因台鐵列車車廂空間狹小，沒有拍到清楚的過程，不過警方仔細觀察影片內容，發現應是當李員臨時接獲通知上車要處理乘客補票糾紛時，一靠近鄭嫌，鄭嫌突然從右邊口袋掏出一把刀，在毫無預警情形下，就朝李員身上刺過去，時間不超過1秒鐘，李員根本來不及防範就中刀。

而李員腹部中刀後，不畏刀傷，立即上前與鄭嫌扭打，想要奪刀，防止鄭嫌再殺人，李員用盡全身力氣抵擋仍不斷掙扎意圖掙脫的鄭嫌，直到一旁英勇民眾上前加入制伏行列，一同控制凶嫌後，李員才鬆手，遺憾的是，最後他因失血過多而送醫不治。

  • 年輕鐵路警察李承翰，為救火車乘客，不幸英勇殉職。圖為民眾在鐵路警察局高雄分局嘉義派出所前放置花束悼念李承翰情形。（資料照）

    年輕鐵路警察李承翰，為救火車乘客，不幸英勇殉職。圖為民眾在鐵路警察局高雄分局嘉義派出所前放置花束悼念李承翰情形。（資料照）

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