弱智女被騙出遊遭性侵 無良阿伯被指認嚇破膽

2019-07-02 12:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市一名弱智少女，前年8月間被人誘騙搭火車出遊到屏東，過程中多次遭人以手指強制猥褻、性侵，少女返家後家人發覺有異追問，帶著她到附近廟口指認找人，涉案的郭姓阿伯被認出，嚇得急忙想逃跑，遭附近里長、里民包圍報警逮人，郭被依對心智缺陷之人強制性交罪，重判10年8月。

前年8月5日上午，經常在廟宇閒逛的郭姓中年男子，見到弱智的被害少女年幼可欺，假意邀約出遊，將她騙到附近的公廁內，強行撫摸其胸部及下體，接著還帶少女搭火車到屏東，在往返火車上的廁所，以手指對少女再度性侵多次。

弱智少女家人整個上午找不到人，直到當天下午2時許，正打算報警尋人時，少女自己回來，發現她雙手及腳背受傷，家人稱當時少女看起來很狼狽、很累的樣子，像是走太久腳摩擦成傷，經追問之下才知道被一個「阿伯」誘騙性侵。

家人帶著她開車到附近廟宇找人，她說的「阿伯」剛好在路邊，少女的哥哥、母親下車，大聲追問郭男，將少女帶往何處時，郭嚇得轉身想逃跑，邊跑邊說「是少女叫我帶她去的」，企圖往廟後面跑掉。少女的母親怕兒子衝動會打人，通知里長報警，警民合力將郭男圍捕送辦。

經查，少女有重度智能障礙，理解及表達不佳，但對於簡單問句大多可切題回應，案發後有一段時間都不敢自己出家門，郭男辯護人以並不知道少女有重度智能障礙、出遊過程未求援等理由辯解，均不予採認，橋頭地方法院依對心智缺陷之人強制性交罪，重判10年8月。可上訴。

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