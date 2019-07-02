抓到了！「鴿子」晝夜出籠逮酒駕 24小時抓23件

2019-07-02 12:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕酒駕新制上路今天第2天，彰化縣警察局從7月1日起連續3天實施「酒駕大執法」，昨天首日24小時內全縣共查辦23件，新法加重罰金和罰責都交出績效，今、明兩天仍持續執法，警方已佈下天羅地網，在全縣酒駕違規及易肇事的路段加強取締，提醒駕駛人勿存僥倖，只要喝酒開車上路就很難躲過攔檢點，千萬不要以身試法。

3天大執法首日成果豐碩，酒精濃度超標的有5件、酒測濃度超標涉及刑法的有9件、汽車拒檢測2件、汽車同車受罰5件、單車拒檢2件，共23件。

彰化縣警局交通隊表示，汽車拒測2件駕駛人各罰新法規定的18萬元，單車拒測各罰騎乘者2400元，從7月1日到3日連續3日實施「酒駕大執法」，目的促使酒駕者及同車乘客「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖。

今年1月到6月30日止，彰化縣取締汽車酒駕658件、機車酒駕1082件、酒駕公共危險1125件、拒測132件，其中，酒駕肇事案件今年迄今發生398件，死亡2人、受傷256人，相較去年同期發生476件，死亡2人、受傷318人，發生件數減少78件，酒駕傷亡人數也減少62人，顯見酒駕肇事情形已較往年大幅降低。

在強力執法的同時，警方從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，鎖定餐廳、小吃部、PUB、KTV等易飲酒處所，請店家配合宣導「1234」飲酒文化，杜絕酒駕歪風，提醒駕駛人建立喝酒不開車、開車不喝酒是每個人應有的認知，「1」人赴宴可能喝酒就不要開車，「2」人以上指定駕駛盡興也放心，「3」杯下肚代駕服務周到又貼心，「4」似有醉意，親友接送安全不擔心。

7月1日俗稱「酒駕新法」的道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修正案正式上路，針對汽、機車酒駕分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、處罰同車乘客、車輛加裝酒精鎖及運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，由重罰以達遏阻作用。

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