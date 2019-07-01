台積電工程師人妻租屋偷吃新婚同事 小王蜜月出軌遭捉姦

2019-07-01 20:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台積電工程師出軌三角戀！一對都是台積電工程師的夫妻，先生得知妻子遭同事老婆報警抓姦，才知妻子竟偷偷在外租屋床戰同事，且同事在新婚度蜜月期間還背著新娘偷吃人妻，人夫憤而對2人連帶求償120萬元，新竹地院判賠80萬元。

陳男指控，2017年6月，張姓同事的妻子曾女發現先生有把奇怪的鑰匙，先偷偷複製後再跟蹤，結果竟發現先生與陳男妻子林女在外共築愛巢，先拍下在外牽手狀似夫妻的照片，且發現是林女出面承租，憤而帶警方捉姦，在門外時就聽見林女的呻吟聲，一開門入內後只見張男全裸，大叫「等等！她沒有穿衣服！」藉以掩護林女急忙躲進廁所。

事後曾女憤而與張男離婚，陳男得知妻子竟成為同事小三，同事竟成小王，也憤而休掉妻子。

這時陳男發現在與妻子共用的平板電腦中，有張男LINE林女的對話「我不想輕易放掉想娶妳的決心，能提早我就要提早，而且我會想辦法，我真的不能沒有妳。講出來太現實，先離婚，請徵信社蒐集他的言語暴力，再動用我在台積電一切關係，外加外面的司法力量，斷他後路，把妳搶過來！」

張男：「這輩子只要可以照顧你到生命結束就沒遺憾。」林女：「因為知道你真心，所以才真的愛上你。」張男：「妳的身體讓我很著迷！」林女：「我很開心、榮幸讓你這麼喜歡！」張男：「好怕好怕你不見，我會活不下去的！你太可愛，真想吞了妳！」林女：「我幹嘛要對消失10天的人這麼好？你不在才知道自己有多想你，10天真的太長！」

法官調查這「消失的10天」時，赫然發現張男在這10天，其實是跟妻子去法國度蜜月，然而他卻在蜜月期間與同事妻子偷來暗去，人夫淪為小王，而在蜜月4個月後，就被妻子報警捉姦，一段新婚姻緣也快速玩完。

陳男無法接受和他育有2個孩子的妻子，竟成為破壞同事婚姻的小三，也無法承受介入婚姻的小王，竟也是他的同事，由於他清楚妻子與張男年薪都破250萬元以上，因此對二人連帶求償120萬元，最後法官判二人應賠80萬元。

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