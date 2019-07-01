爆許慧欣父親假料 婚紗女強人、周刊判賠20萬定讞

2019-07-01 12:27

〔記者張文川／台北報導〕連鎖婚紗店「珍琳蘇」創始人蘇愛珠，與藝人許慧欣的父親有房地糾紛，她4年前向時報周刊爆料，指控許父「假賣屋真詐財」，許父告她加重誹謗，蘇女去年5月已被判刑3月定讞；許父另向蘇女和時報周刊提起民事連帶求償50萬元，二審判應賠20萬並登報道歉，最高法院今駁回上訴定讞。

許慧欣父親與叔伯在北市士林區大東路共同擁有一棟4層樓房和2塊土地，蘇愛珠向周刊爆料說，她透過許慧欣叔叔的大舅子介紹，於2014年付出7200萬元，購買到房產的3分之1產權，但同年7月房產卻被許家以3億元整筆出售給別人。

蘇愛珠曾控告許家人詐欺，但士檢認為蘇女對款項交代不清，對全部事實有所隱瞞，認定應屬民事糾紛，處分不起訴。

蘇女心有不甘，2015年8月轉而向時報周刊爆料指控許父和家人假賣屋、真詐財，周刊於同年8月28日刊登在1958期，稱「許慧欣父親遭控假賣屋、真詐財」、「藝人許慧欣的父親、叔叔驚傳涉嫌詐欺」、「這群人擺明串通好的，之後又全躲在美國相應不理，這些人心好狠，又要吞她的錢，還拿走賣屋的錢，簡直就是詐騙集團」 。

許慧欣的父親許俊明認為蘇女的爆料不實，控告蘇女和周刊撰稿記者等4人妨害名譽，檢方調查後證實蘇女所爆的一屋二賣，並非完整實情，將蘇女起訴，法院已判刑，撰搞記者獲不起訴。

許父並提民事求償，要求蘇女和時報周刊社長、撰搞記者等4人，連帶賠償50萬元並登報道歉。一審判僅蘇女1人應賠償20萬元。

高院二審改判時報周刊社長等4人也應負起連帶責任，應與蘇女連帶賠償20萬元，並應在時報周刊的目錄頁、日報全國版，刊登道歉啟事。最高法院今駁回上訴確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法