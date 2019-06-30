爆胎撞上害工程師致大腳趾截趾 判賠312萬

2019-06-30 18:14

〔記者王定傳／新北報導〕蔡姓小貨車司機前年開車行經新北市土城區中華路1段時，爆胎撞上在待轉區等候的35歲鄭姓機車騎士，鄭某多處受傷，右腳大腳趾還因此進行截趾手術，由於鄭某是電腦工程師，工作內容得安裝監視器等，因傷勢無法繼續從事此類工作，且勞動能力因此受損，新北地院審理後判蔡某賠償被害者312萬餘元。

本案發生於2011年7月28日下午5時許，蔡某開車時因爆胎向右偏移，撞上在待轉區的2名騎士，其中，鄭某除了脾臟撕裂傷、多根肋骨骨折等傷勢外，右腳大腳趾因此進行截趾手術。

被害者提告後，刑事部分，一審法院依無照駕車犯業務過失傷害致人重傷罪，判蔡某5個月徒刑，鄭某並提出896萬餘元求償，對此，蔡某認為，尚有其他債權人因車禍正進行賠償、恐無資力負擔，不同意賠償精神慰撫金、薪資損失等費用。

法院審理後判蔡某賠償醫療及復健費10萬餘元、看護費11萬餘元、就醫交通費1萬餘元、40萬元精神慰撫金。

另外，由於鄭某是電腦工程師，需出差至客戶處進行檢修電腦、安裝監視器等，因腳傷無法繼續從事此類工作而離職，加上他僅35歲，離強制退休年齡65歲為止，尚能工作約32年，而車禍所導致的減少勞動能力比例為30％，計算後判蔡某賠償薪資損失22萬餘元、勞動能力減損260萬餘元，總計345萬，扣除已領取強制險理賠金，仍須給付312萬餘元。

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