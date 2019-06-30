花園夜市男嬰失竊案 警翻完20桶垃圾證實母親謊報

2019-06-30 09:26

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出生5天男嬰疑被抱走 警方在花園夜市翻垃圾尋線索

〔記者王捷／台南報導〕29日深夜傳出有花園夜市有嬰兒失竊，經查，施姓母親疑似與林姓丈夫有糾紛賭氣，從月子中心偷溜出來，到夜市謊報嬰兒卻遭抱走，急忙向夜市辦公室要求廣播協尋，讓「夜市抱嬰」在網路上傳得開，有網友指稱，以「本人就在夜市」證明嬰兒有找回，警方則在男方家屬要求下翻完夜市20桶垃圾仍苦無線索，直到凌晨將施女帶回派出所確認，並安排社工輔導，直到上午確認是謊報。

25歲的施女與27歲的林姓丈夫結婚2年多，兩人交往7、8年，在兩人的兒子出生後就安排在月子中心，29日晚間，施女得知林男要去按摩，疑似為了要林男回到身邊，才安排這起失嬰案。

警方調查，29日晚上9點，施女聲稱，推著剛滿月的的嬰兒到花園夜市吃牛排，當要付錢給老闆時，一不留神，放在嬰兒車裡的滿月嬰兒便不見了，她懷疑被抱走急著到夜市管理室廣播，請求大家幫忙尋找不見的嬰兒。

據了解，遊客聽到廣播覺得恐懼，立刻上網爆料，讓這起失嬰案在網路上顯得迷霧重重，有網友說找到了，也有網友說至今沒有找到。30日凌晨，施女的公公受訪時表示，晚上11點接到媳婦的電話，稱孩子不見了，就從六甲區趕來，他抱一絲希望，要求警方翻找垃圾桶，警方翻完垃圾桶卻沒有發現任何消息。

警方凌晨將施女帶回派出所確認，並安排社工輔導，直到早上卻確認這起嬰兒失竊案是謊報。

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