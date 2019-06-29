摸孫女胸部「檢查發育」 阿公獲判無罪檢察官怒了

2019-06-29 17:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名國一少女，指控60多歲的阿公自她國小六年級起，趁與她獨處之際，假借按摩名義，撫摸她胸部及下體，老翁家人得知後還包庇犯行，告訴少女：「一切都是誤會！」檢方痛批老翁毫無悔悟之心，建請法院從重量刑，但新北地院認為，少女警詢、偵訊供述不一，社工證詞也均屬少女單一指述，加上檢方未舉證少女家人如何勾串影響少女翻供，日前判老翁無罪，可上訴。

起訴本案的檢察官得知後表示，從事水電工的老翁並無檢視青春期少女發育程度的專業知識，也沒有護理資格，且家中還有奶奶、阿姨、堂姊等多名女性可幫忙，就算檢查少女身體發育狀況，也沒有摸其下體的必要，痛批「判決離譜」，決定提出上訴。

檢方起訴指出，2016年夏天至2017年夏天，老翁趁與少女在住處獨處時，撫摸胸部與下體共5次，還揶揄少女：「你的胸部比妹妹還小」，少女曾將此事告知爸爸與其同居女友，但兩人都未責備老翁，也未教導少女該如何避免被猥褻，直到少女在學校提及此事，老翁狼行才曝光。少女警詢時，指控阿公猥褻，卻遭到家人冷對待，加上案發後少女姑姑向少女解釋，「阿公是應姑姑請求，才會碰觸妳身體，一切都是誤會」；少女因此於偵查中翻供，改口說，「都是我主動靠近阿公跟他撒嬌，阿公才會不小心碰觸到我身體，且碰到後就馬上縮手沒有撫摸」。

老翁警詢時辯稱：「擔心孫女發育不良，才幫她檢查胸部」，否認犯行，偵訊時未出庭。雖少女偵查中翻供，但檢方依據社工證詞，少女訪談時感慨終於有人相信她，一切並非是幻覺，認定少女警詢控訴屬實，依對未滿14歲女子猥褻罪嫌將老翁起訴。

但法官認為，少女警詢、偵訊情節不一，且稱老翁碰觸她身體後馬上抽手、收回，與一般撫摸、揉捏或多次試探觸碰的猥褻行為不同，加上檢方未舉證少女翻供，是因老翁串聯家人所致，而社工證詞及輔導老師輔導紀錄表記載內容，本質上均屬少女證述，與少女偵訊供詞迥異，證詞真實性並非無疑，因此判老翁無罪。

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