萌翻了！警察換新裝 手工訂作「迷你版」警服閃亮初登場

2019-06-29 12:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太可愛了！今年全國警察換新裝，而比警大錄取率還低的彰化縣「小小正義使者~GO」體驗營，幸運抽中的小小孩，今天全換上手工訂作的「迷你版」警察制服，全場閃光燈不斷，直呼真是「萌翻了」！

彰化縣警局婦幼隊長李文智表示，這是縣警局第三年舉辦「小小正義使者~GO」體驗營，每年只收240人分梯參加，但報名人數不斷創新高，2017年是3000人報名，去年將近4000人，今年報名人數將近5000人，扣除重覆報名與資格不符部分，約有4200人參與抽籤，中籤率只有5%！

李文智說，小小體驗營為了逼真，小朋友都會換上迷你版的警察制服，今年因為警察換新裝，全換成藏青版的勁裝，因此，特別手工訂作迷你版的藏青色警察制服，由於是全手工訂製服，每套2000元，共訂作20套，花費4萬元來為體驗營添新裝。

今天的體驗營由認識毒品揭開序幕，連陪同家長才驚覺，原來毒品已經大變裝；學習如何指紋採證；騎上迷你版的警用重機，體驗交通安全的重要性，同時還坐上警車，真實感受警察出勤的日常。

而體驗營活動最高潮就是化身為霹靂小戰警，學習握著長短槍，拿著盾牌，一邊尋找掩護物持槍前進來「抓壞人」，扮演壞人角色的警察，手持水槍與小小戰警對戰，最後壞人投降，小小戰警完成逮捕壞人的任務。

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