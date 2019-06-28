警助17年無名屍落葉歸根 嘆當年報案尋人繼父已辭世

2019-06-28 17:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市呂姓男子2002年間被家人懷疑跳橋輕生，繼父當年焦急報案，17年來音訊全無，新北市警察局尋人高手巡佐蔡淑女以協尋實務，傳承尋人種子王竺榆、李芷儀，從2002年2月一件台北市民權大橋下的無名屍案，逐一過濾、比對生父DNA，終於在17年後替流落在外的無名屍找到回家的路，雖然繼父已不在，讓原已不抱找回愛子希望的呂母了卻心願，今天到分局感謝蔡淑女等人，象徵警方尋人任務代有傳承。

新北市警察局海山分局防治組巡佐蔡淑女為著名尋人高手，今年2到4月她到警大受訓期間，巡官王竺榆、警員李芷儀協辦失蹤人口、無名屍體身分協尋等業務，王、李兩人對失蹤人口資料如何與身分不明系統內路倒病人、無名屍、失智老人等資訊比對感到好奇，趁蔡淑女返回原單位實習之際，教導2人尋人竅門。

蔡淑女以處理協尋案實務教授2人，她留意到一件2002年2月份失蹤人口的23歲呂男案件，發現呂男從台北市士林住處外出，疑在承德橋跳河自殺、未尋獲等關鍵字，蔡淑女進入身分不明系統查詢案發後1個月內無名屍資料，比對到一具同年2月在台北市內湖區民權大橋下彩虹河濱公園行水區內，發現的一具無名屍，死因、體型、地理位置都與呂案接近，懷疑就是當年失蹤的呂男。

蔡淑女、王竺榆、李芷儀接續嘗試聯絡家屬前採集DNA檢體與無名屍比對，意外發現當年報案者已過世，聯繫上失蹤者母親、同母異父胞弟，得知當年報案人為呂男繼父，呂母則說早已和兒子生父失聯多年，警方再聯繫戶政事務所查詢，總算聯絡上呂男生父，說服他採驗DNA，比中無名屍就是失蹤呂男。

因事隔17年，許多文件資料記錄不甚完詳，要找到呂男骨灰也不容易，蔡淑女等警方持續與士林地方檢察署、台北市殯葬管理處、內湖警分局等單位溝通聯繫，找了1個多月，殯葬處人員總算在福德靈骨塔內找到呂男骨灰，恰巧於週一開庭，讓失蹤者落葉歸根，母親終於放下心中懸宕多年的大石。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法