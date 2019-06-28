持鋼筋打傷賴香伶判刑3月 李明彥當庭喊「一定要讓賴坐牢」

2019-06-28 12:27

〔記者張文川／台北報導〕工運人士李明彥，去年10月31日闖入台北市政府勞動局長辦公室，用鋼筋敲擊勞動局長賴香伶的頭部，賴送醫縫了11針；李明彥落網後被依重傷害未遂罪起訴，庭訊時他自稱「革命家」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片見證他的行動；台北地院今宣判，改依傷害罪將李明彥判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

李明彥到庭聆判，當庭高呼「謝謝法官，我一定要讓賴香伶坐牢！」退庭後他受訪表示，檢察官為了要羈押他，用重傷害罪辦他，他根本沒有重傷害之意，感謝法官明查秋毫，只判他傷害罪，他已被羈押57天，只剩33天刑期，易科罰金只要3萬3000元，李明彥說「我寧可去坐牢」。

李明彥強調，他5年來投訴了各種管道，市政府仍持續包庇廠商、勞檢作假、侵吞勞工的錢，勞工特別假照樣不去處理，他已向台北地檢署告發勞工局涉嫌瀆職、包庇圖利、偽造文書。

李明彥行兇後，搭乘捷運到處遊蕩至台北車站、市政府、南港及內湖等站，各站都有他進、出站的紀錄，最後一次出站則是在淡水站，落網前一晚住在淡水，鋼筋丟在他過夜之處。

李明彥在檢方庭訊時否認毆打賴香伶，堅稱是「鋼筋」打的，不是他所為；他還聲稱自己是一名「革命家」，要為工運人士發聲，他已向賴香伶陳情多年，也曾在賴香伶臉書上留言，但執行成效卻不如他的期待，那些高官、廠商仍然沒事，照樣能標案子、吃勞工的錢。

今年4月北院開庭時，李明彥已改口坦言有揮舞鋼筋，但不認為構成重傷害，他當下很遲疑，「我沒犯過罪，在學校也都是被欺負，抗爭這麼多年，難道只能走到這個地步」；庭外受訪又說：「我是受害勞工」，強調當時不是刻意針對賴香伶的要害部位攻擊，沒有造成重傷害之意。

賴香伶同日到庭做證還原現場，她說當時她正在看公文，有聽到李明彥喊了2聲，她稍微抬起頭瞄到李明彥，卻立即感覺頭部遭磚塊類的重物重擊，導致她強烈耳鳴、頭痛到昏迷，直到副局長叫醒她，才知道自己被打到流血，進醫院才知左眼上方眉骨受傷。

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