「歐巴」邀上車躲雨 性侵少女判2年

2019-06-27 17:28

〔記者王定傳／新北報導〕25歲黃姓男子去年邀15歲少女上車躲雨，卻在車上強行指侵少女得逞，案發後，因雙方和解，被害者及父親表示原諒，新北地院審理後依成年人故意對少年犯強制性交罪，判黃2年徒刑，緩刑5年。

檢警調查，去年4月16日晚間11時許，黃男開車行經新北市三峽區某宮廟前，見少女在該處徘徊而上前搭訕，並以躲雨為由邀少女上車。

黃男隨後把汽車開到新北市某河堤旁，以擦拭雨滴為由把少女拐到後座，無視少女表示拒絕及反抗，強行指侵得逞，後因少女強烈且憤怒地表達：「不要用我」並不斷要求下車找朋友，黃男才停手。

合議庭審理後以黃男犯後坦承犯行，積極達成調解，犯罪手段尚非重大暴力，且在少女強烈拒絕後，尚知停止犯行，情節非不可饒恕，犯後已深知悔悟，非惡性重大之徒，念其年紀尚輕，仍有可為，縱量處法定最低本刑，仍屬過苛，有情輕法重，在客觀上足以引起一般人同情，其情節實堪憫恕，依刑法59條予以減刑。

合議庭並以黃男事後坦承犯行，且與少女及其父達成調解，少女及父親表達願意原諒，請求給予緩刑機會，堪認確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

另斟酌黃男尊重他人性自主權法治觀念較為薄弱，並為求其確實履行賠償，兼顧被害人權益，使緩刑宣告能收具體成效，命他應依調解筆錄內容支付損害賠償，並應於緩刑期間內接受6小時法治教育課程。

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