罕見！ 高院打臉一審 殺人重傷改公訴不受理

2019-06-27 15:20

〔記者楊國文／台北報導〕新竹游姓男子在包廂飲酒，和不同掛的戴姓男子等人發生口角爭執，竟返家拿刀返回包廂外埋伏尋仇，並趁戴男同行友人卓男步出包廂之際即持刀揮砍，致造成後頸部2處傷口，其中一處頸部還大量噴血，差點命危，被依殺人未遂罪起訴，一審判5年6月徒刑；但高等法院打臉一審檢察官和法官指出，此案應屬傷害罪，且偵查時游男和被害人已和解，並撤回告訴，應予不起訴處分，檢方乃違法起訴，今大逆轉改判公訴不受理。可上訴。

檢方起訴指出，綽號「狗迪」的游姓男子，2016年10月24日凌晨1時與友人在新竹縣竹東鎮一處釣蝦場旁的包廂飲酒，凌晨4時，劉姓男子和友人卓男、戴男等人也到該包廂內同樂。

不久，因戴男和游男發生口角，游男心生不滿，當天凌晨4時49分駕駛自小客車返回其新竹市東區住處拿取不明刀械後，再由游父開車載著游男於凌晨5時10分許返回該包廂外路旁埋伏，欲對戴男等人不利。

游男趁卓男自包廂步出、不注意之際，持刀下車先狠踹卓男，再持刀揮砍他的頭、頸部，卓男機警閃避，仍造成其後頸有20x2公分穿刺傷；游男發現闖下大禍，隨即上車，由游父駕車駛往苗栗地區某民宿躲避追緝。

卓男受傷後大量噴血，勉強以手摀住頸部跑出馬路呼救，隨即休克倒臥於馬路快車道上，經兩位路人報案，並將他緊急送醫急救，卓才脫離險境。檢方偵查後，依殺人未遂罪將游男起訴。

高等法院審理認為，游男在本案只有傷害犯意，並無殺人意圖。高院表示，卓男雖然遭游男持刀揮砍2下，造成頸部和上背部穿刺傷，此後頸部接近頭顱處的2處傷口，其長、寬、深度分別為6.0X1.5X1.5公分，與4.0X1.5X1.0公分，並因失血過多休克而送醫。

不過，游男和卓男當天是第一次見面，並無仇隙，事發前在包廂內飲酒時雖曾發生不愉快，但不足以引起殺人動機，此外，游男的刀械雖然鋒利，並造成卓男失血休克有死亡風險，但羅僅揮砍2刀即自行停手，卓男復原狀況尚佳，並未造成重大傷害，而且游男攻擊後立即請他人撥打電話叫救護車，綜合認定游男應無殺害卓男犯意，只有傷害意圖，不能因游男的刀械鋒利、攻擊部位是後頸部或接近人體頸動脈之處和卓男有死亡風險，就認定有殺人故意。

高院特別指出，游男在本案偵查期間，已和卓男達成和解，並撤回對游男涉殺人未遂及傷害罪告訴，而傷害罪是告訴乃論，既然已經撤回，檢方即應將游男不起訴處分才對，卻反而將他起訴，因此起訴已違法，新竹地院竟進行實體判決，還依殺人未遂罪判游男5年6月，也不合法，因此今依刑事訴訟法第303條第1款規定諭知本案公訴不受理。

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