太囂張！ 澎湖3車遊客 大白天攔堵復康巴士砸車

2019-06-26 19:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕光天化日之下，治安純樸的澎湖縣，卻傳出3輛出租廂型車遊客，當街攔截正要前往載客執行勤務的復康巴士，並有8人下車動手砸車，同時堵住來回車道，行徑相當囂張，警方據報後趕往現場，雖然人員已離開，但隨後一一帶回偵訊。

根據了解，20多名由嘉義來的年輕遊客，今日為最後一天澎湖旅遊行程，選擇租車遊澎湖本島北環線，分租3輛9人座廂型車出發，下午1時58分在縣道203號線白沙講美派出所前，因切車差點與復康巴士發生擦撞，導致復康巴士司機出口抱怨，引發遊客不滿，3輛車一路緊追復康巴士。

當復康巴士行駛至港子村岔路口，被3輛車包圍堵住車道，連對向車道也以其中一輛廂型車堵住，防止復康巴士趁隙離開，隨後3輛車下來8個年輕人，又出手敲打玻璃、又踢出無影腳踹門，導致復康巴士前窗玻璃破損，隨後遊客就搭車揚長而出，白沙警方出動偵查隊、講美及白沙派出所警力沿路查緝，將8人帶回白沙警分局偵訊。

8名遊客在白沙警分局與復康巴士司機，以38000元達成和解，並在下午4時搭機離澎，由於非現行犯，警方暫時先以違反社維法函送，但復康巴士部分為民間捐贈或社會處自行購買委外經營，是否構成毀損公物仍有待商榷？還有車輛擋道的法律刑責問題，警方都進一步研究；好在當時復康巴士是前往白沙載運客人，還沒載到客人就發生行車糾紛，現在澎湖擁有19輛復康巴士，暫時調度上尚無問題。

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