不要鬧還來！ 理髮店店長、店員打死醉漢判刑

2019-06-26 16:56

〔記者楊國文／台北報導〕台北市余姓男子去年酒後到萬華區一間理髮店前喧鬧，影響店家生意，遭理髮店長吳春和、店員蔡秉詣聯手拳打腳踢10幾下送醫急救仍不治，檢方以殺人罪起訴吳、蔡，一審認定2人無殺人犯意，依共同傷害致死罪判蔡8年、吳7年半徒刑；高院審酌吳在二審已和被害家屬和解、賠償，也同意吳獲從輕量刑，蔡則自白犯罪，已有悔意，今依共同傷害致死罪改判吳3年8月、蔡7年2月徒刑。本案可上訴。

判決指出，余男與店家素不相識，前年7月8日下午3點多，余男酒醉到理髮店外吵鬧，在門口抽菸的店員蔡男勸他「不要鬧了，你醉了趕快回去睡覺」未果，店長吳男指余男恐嚇他，蔡、吳兩人共同以拳打腳踢方式毆打余男頭部14下，在余倒地後，仍踹其頭、胸部，蔡仍右手揮擊余的頭部2下。余送醫急救後，同年9月8日仍不治。

台北地檢署偵查認定吳、蔡有殺人犯意，依殺人罪嫌起訴2男。

台北地院審理時，2男承認動手動腳，但都強調不認識余男，無怨無仇，沒有殺人犯意和動機，蔡男說他是為了保護老闆才和余男互毆，他也有受傷，並撇清他最後並未出重拳打倒余男，自認只是把他推開。

北院合議庭認為，吳、蔡因不耐余男鬧事而連續重拳、腳踹攻擊致死，事證明確；但余男第1次倒地後，張姓攤販將雙方隔開，2男確實有停止攻擊而走到騎樓下，若2男有殺人犯意，應會繼續攻擊，認定2人無殺人犯意，改依傷害致死罪判刑，考量2男只承認傷害，對於造成死亡結果的案情卻避重就輕，也未和解賠償，對吳、蔡各重判7年半、8年。

上訴後，高院法院仍認為吳、蔡涉傷害致死罪，未涉殺人罪，但毆打余男致死的手段兇殘，蔡則是首先動手毆打，並直接以拳頭重擊，犯行較吳為重，審酌吳在高院已和被害家屬和解、賠償，也同意吳獲從輕量刑，蔡則自白犯罪，已有悔意，今依共同傷害致死罪改判吳3年8月、蔡7年2月徒刑。

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