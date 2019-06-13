倒楣運將 拒載慘遭踹頭、圍毆 獲賠18萬

2019-06-13 12:14

〔記者溫于德／台北報導〕北市楊男前年11月10日晚間8時許唱完KTV後準備搭計程車離去，遭李姓運匠拒載，竟毆打李男頭部，見對方倒地，再出腳踢頭；被害李男原要求楊男留下，卻再度被楊的周姓男友人踹頭，導致全身受傷。楊男後來被依傷害罪判刑4月、周男3月，均得易科罰金確定，另要連帶賠償李男18萬餘元。

判決指出，楊、周兩男當晚準備搭計程車離開時遭拒載，雙方發生口角；先出手的楊男朝李姓司機頭部毆去，趁對方倒地，再出腳踢擊頭部；李男見楊男準備離去時原欲攔下，卻又被周男踹頭，最終導致李男頭部出血、臉部骨折、左胸挫傷、左膝擦傷等傷害。

楊、周後來被依法起訴，刑庭法官認為，兩人雖承認犯行，並表達和解意願，卻無故缺席調解庭，未能與李姓司機達成和解，因此依傷害罪判楊男有期徒刑4月、得易科罰金12萬元，周男有期徒刑3月、得易科罰金9萬元確定。

民事部分，李姓司機除求償醫藥費外，另包含精神慰撫金與工作損等共118萬餘元。楊、周雖願意賠償醫療費9千餘元，但認為住院餐費雜項支出並非必要，且李男無法舉證不能工作日數量是否達45日，隨之而來的看護費用因此也有疑義，至於精神慰撫金100萬元，因李男受傷並不嚴重，同樣請求駁回。

法官審理後判被告二人應連帶賠償醫療費、工作損失、精神慰撫金等共18萬餘元給李姓司機；但住院餐費雜項支出、看護費用等，因無理由，駁回李男請求。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法