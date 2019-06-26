內湖大吊車行進間冒火 火勢猛烈燒到「剩骨」

2019-06-26 14:16

〔記者鄭景議／台北報導〕今日中午一台大型吊車，行經台北市內湖區舊宗路與南京東路六段交叉口時，突然竄火，嚇得林姓司機趕忙下車，火勢猛烈，儘管消防迅速抵達，將火勢控制撲滅，但吊車仍被燒到剩下骨架，所幸未造成傷亡。

據了解，林姓吊車司機在行進時就有聽到怪聲，不久後車子就突然竄火，雖然馬上有車上滅火器試圖撲滅，但火勢猛烈林姓司機只好下車逃逸，司機下車後不久，整台車子更熊熊燒起，一時濃煙密佈，整個內湖都可看見黑煙。

警消經過約一個小時搶救，才將火勢完全撲滅，將持續調查釐清起火原因。

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