台中市經貿園區驚傳火燒車 目擊者：好大爆炸聲

2019-06-16 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區經貿園區近中午時分驚傳火燒車事件，有住在附近的民眾向本報記者說，當時開車載女兒外出，在后庄北路就看到陣陣濃煙竄天，他原以為是有人偷燒廢棄物，循冒煙地點趕往查看。

未料車子剛到才驚覺是一輛豐田自小客已起火燃燒，此時突然碰的一聲巨響，連女兒都嚇到對他說，爸比，是不是發生爆炸案。

該位民眾說，他原研判是否有人車內燒炭自殺引起，但仔細一看發現車門全數打開，車內及車外都沒看到人，是否已及時逃生不得而知，立即撥打119報案，希望駕駛或乘客平安。

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