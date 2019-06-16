中市經貿園區驚傳火燒車 警進一步追查中

2019-06-16 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區經貿園區今天近中午時分驚傳火燒車事件，有民眾直擊拍下影片時突然聽到巨大爆炸聲，嚇壞他與車內的女兒趕緊報案，消防局獲報出動人車趕往灌救，火勢約10分鐘撲滅卻遍尋不著相關駕駛或乘客，警方正進一步追查駕駛身分及車輛起火原因。

這起火燒車事件發生在中午近11時許，有住在附近的民眾向本報記者說，當時開車載女兒外出，在后庄北路就看到陣陣濃煙竄天，他原以為是有人偷燒廢棄物，循冒煙地點趕往查看，未料車子剛到才驚覺是經貿二路和啟航路路口一輛豐田自小客已起火燃燒，現場火勢夾雜著濃煙竄天，令人怵目驚心。

此時突然砰的一聲巨響他不敢再靠近，連女兒都嚇到對他說，爸比，是不是發生爆炸案；該位民眾說，他原研判是否有人車內燒炭自殺引起，但仔細一看發現車門全數打開，車內及車外都沒看到人，是否已及時逃生不得而知，立即撥打119報案，希望駕駛或乘客平安。

而台中市消防局獲報派遣水湳分隊出動3部消防車與8名消防員前往搶救，火勢迅速在約10分鐘後撲滅，整輛車仍已付之一炬，所幸車內已經沒有任何民眾，而警方隨後趕到立即在附近搜尋，果然在附近發現一名男子倒臥路旁陷入昏迷，懷疑他就是駕駛。

警方隨即通報救護車將男子送醫，將等他清醒後再詢問，釐清駕駛身分及起火原因等相關案情。

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