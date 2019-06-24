小薰收傳票當詐騙 法院證實她真的挨告！

2019-06-24 16:08

〔記者張文川／台北報導〕藝人「小薰」黃瀞怡，日前在臉書貼出傳票指出，莫名其妙收到法院的傳單，上面寫著自己在去年5月曾撞到別人的車，須出庭調解，但車號不是她家的車，法院電話也是空號，仔細查清後她懷疑是詐騙集團，呼籲大家小心，媒體跟進報導此事。

消息傳到法院，台北地院今天證實，確實有發出傳票給小薰，指小薰去年5月駕駛出租小客車在北市富錦街發生擦撞，對方的保險公司出險理賠後，提告請求小薰賠償修車費，北院才會安排調解，請小薰不要誤會，若有疑問可到法院閱卷，並請在7月15日如期到庭調解。

北院指出，簡易庭確實有「108年度北司小調字第1109號」侵權行為損害賠償事件繫屬在案，是富邦產險公司對小薰提起的訴訟，富邦產險的車損險保戶，在去年5月間，與小薰駕駛的租賃小客車，在台北市富錦街附近發生擦撞，該保戶向富邦辦理出險並獲得修車費理賠後，富邦產險依保險法第53條放規定，取得保戶對小薰的損害賠償請求權，因此請求小薰賠償修車費用。

富邦產險有提出台北市警局松山交通分隊的道路交通事故當事人登記聯單、道路交通事故現場圖，以及其他相關文件為證，報告表、現場圖上，都有小薰簽本名。

承審法官受理後，訂於今年7月15日進行調解，並通知兩造到場，小薰曾經打電話給承辦書記官說她沒有車被撞，書記官向她說明富邦產險的提告情況，並且有提出相關證明文件，如果她有疑問，可與富邦產險聯繫；北院強調，小薰在臉書說法院電話是空號，應是有所誤會，如果小薰仍有疑問，可向法院聲請調閱卷宗，或是在7月15日調解當天到場，以便釐清事實真相。

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